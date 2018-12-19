Facebook надавав доступ до даних користувачів найбільшим компаніям світу, - ЗМІ

Facebook надавав інформацію про користувачів навіть більшу, ніж отримувала компанія Cambridge Analytica

Facebook протягом багатьох років надавав щонайменше 150 компаніям доступ до особистої інформації користувачів без їхнього дозволу.

Про це йдеться в розслідуванні The New York Times, яке базується на сотнях внутрішніх документів компанії та інтерв’ю з 50 колишніми її співробітниками.

Редакція заявила, що Facebook надавав інформацію про користувачів навіть більшу, ніж отримувала компанія Cambridge Analytica, яка опинилася в центрі скандалу з витіком даних 87 мільйонів користувачів соцмережі.

Угоди між десятками компаній Кремнієвої долини дозволяли Facebook залучати нових користувачів та заохочувати старих користуватися соцмережею частіше.

The New York Times дізналося, що Facebook надавав великим технологічним гігантам, як Microsoft та Amazon доступ до даних сотень мільйонів користувачів кожного місяця. До цих даних входили, зокрема, електронні адреси та мобільні телефони, які користувачі поширювати не дозволяли.

Крім того, Microsoft отримувала інформацію про друзів користувачів. А сервіси Netflix та Spotify могли навіть читати особисті чати в месенджері користувачів Facebook.

The New York Times наголошує, що це може бути порушенням встановлених регуляторами США правил, згідно з якими компанія не може надавати третій стороні дані користувачів без їхньої згоди.

Зі свого боку глава відділу Facebook з питань конфіденційності Стів Саттерфілд заявив, що співробітництво з вищевказаними компаніями не порушувало закон.

Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією президента США Дональда Трампа, незаконно отримала доступ до даних близько 87 мільйонів користувачів Facebook.

Цукерберг втратив понад $5 млрд через виток даних Facebook. Цукерберг визнав помилки на фоні скандалу про

Нагадаємо, навесні 2018 року стало відомо, що Facebook передав персональні дані десятків мільйонів користувачів компанії Cambridge Analytica, яка використовувала цю інформацію в інтересах передвиборного штабу Дональда Трампа. Після скандалу, що вибухнув, соцмережа змушена була розповісти про те, як вона поводиться з інформацією про користувачів.