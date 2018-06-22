Facebook почав тестувати платні групи: підписка коштуватиме від $5 до $30 на місяць
За задумом власників соцмережі, такий функціонал має мотивувати адміністраторів груп створювати унікальний контент, - повідомляє TechCrunch.
Найближчим часом випробувати новий функціонал зможуть адміністратори лише обмеженого числа спільнот. Якщо експеримент виявиться успішним, така можливість стане загальнодоступною.
Фактично платні групи існують в соцмережі вже давно: нерідко адміністратори успішно продають право доступу до закритих спільнот, але щоб отримати гроші, їм доводиться використовувати сторонні сервіси. Facebook хоче зробити такий формат взаємодії користувачів частиною власного функціонала.
"Справа тут не стільки в грошах, скільки в тому, щоб інвестувати в майбутнє спільнот. Той факт, що творці груп зможуть отримувати гроші від своєї діяльності, допоможе їм створювати більш якісний контент. Нам цікаво, що з цього може вийти", — запевняє менеджер з продуктів Facebook Алекс Див.
Нагадаємо, Facebook видалив більш ніж 270 сторінок і акаунтів, пов'язаних з російським "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів".
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