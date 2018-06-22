Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Facebook почав тестувати платні групи: підписка коштуватиме від $5 до $30 на місяць

Випробувати новий функціонал зможуть адміністратори лише обмеженого числа спільнот
Компанія Facebook почала тестувати функцію платних груп: щоб отримати доступ до контенту таких спільнот, користувачам доведеться оформити підписку, яка коштуватиме від $5 до $30 в місяць.
Facebook почав тестувати платні групи: підписка коштуватиме від $5 до $30 на місяць Фото: gettyimages.com

За задумом власників соцмережі, такий функціонал має мотивувати адміністраторів груп створювати унікальний контент, - повідомляє TechCrunch.

Найближчим часом випробувати новий функціонал зможуть адміністратори лише обмеженого числа спільнот. Якщо експеримент виявиться успішним, така можливість стане загальнодоступною.

Фактично платні групи існують в соцмережі вже давно: нерідко адміністратори успішно продають право доступу до закритих спільнот, але щоб отримати гроші, їм доводиться використовувати сторонні сервіси. Facebook хоче зробити такий формат взаємодії користувачів частиною власного функціонала.

"Справа тут не стільки в грошах, скільки в тому, щоб інвестувати в майбутнє спільнот. Той факт, що творці груп зможуть отримувати гроші від своєї діяльності, допоможе їм створювати більш якісний контент. Нам цікаво, що з цього може вийти", — запевняє менеджер з продуктів Facebook Алекс Див.

Нагадаємо, Facebook видалив більш ніж 270 сторінок і акаунтів, пов'язаних з російським "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2018 15:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.