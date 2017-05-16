НОВИНИУ вівторок, 16 травня, влада Франції оштрафували Facebook на 150 тис. євро за порушення законодавства про захист персональних даних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook виплатить Франції штраф у розмірі 150 тис. євро
Правила соцмережі про конфіденційність від 2015 року не відповідали місцевим нормативним вимогам
Фото: Reuters
За інформацією французького регулятора, правила соцмережі про конфіденційність від 2015 року не відповідали місцевим нормативним вимогам.
Також влада звинуватила Facebook в тому, що вона збирає дані про перегляді сторонніх сайтів, не попереджаючи про це користувачів, пише видання The Wall Street Journal.
Французький регулятор направив Facebook перше офіційне повідомлення про претензії у січні 2016 року.
Нагадаємо, 9 травня суд у Відні зобов'язав соціальну мережу Facebook видаляти образливі публікації, якщо вони містять "мову ворожнечі".
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