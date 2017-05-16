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Facebook виплатить Франції штраф у розмірі 150 тис. євро

Правила соцмережі про конфіденційність від 2015 року не відповідали місцевим нормативним вимогам
У вівторок, 16 травня, влада Франції оштрафували Facebook на 150 тис. євро за порушення законодавства про захист персональних даних.
Facebook виплатить Франції штраф у розмірі 150 тис. євро Фото: Reuters

За інформацією французького регулятора, правила соцмережі про конфіденційність від 2015 року не відповідали місцевим нормативним вимогам.

Також влада звинуватила Facebook в тому, що вона збирає дані про перегляді сторонніх сайтів, не попереджаючи про це користувачів, пише видання The Wall Street Journal.

Французький регулятор направив Facebook перше офіційне повідомлення про претензії у січні 2016 року.

Нагадаємо, 9 травня суд у Відні зобов'язав соціальну мережу Facebook видаляти образливі публікації, якщо вони містять "мову ворожнечі".

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16 05 2017 17:40
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