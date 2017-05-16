Facebook виплатить Франції штраф у розмірі 150 тис. євро

Правила соцмережі про конфіденційність від 2015 року не відповідали місцевим нормативним вимогам

У вівторок, 16 травня, влада Франції оштрафували Facebook на 150 тис. євро за порушення законодавства про захист персональних даних.

За інформацією французького регулятора, правила соцмережі про конфіденційність від 2015 року не відповідали місцевим нормативним вимогам.

Також влада звинуватила Facebook в тому, що вона збирає дані про перегляді сторонніх сайтів, не попереджаючи про це користувачів, пише видання The Wall Street Journal.

Французький регулятор направив Facebook перше офіційне повідомлення про претензії у січні 2016 року.

Нагадаємо, 9 травня суд у Відні зобов'язав соціальну мережу Facebook видаляти образливі публікації, якщо вони містять "мову ворожнечі".