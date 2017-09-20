Фанати "Карпат" влаштували масове заворушення на стадіоні в Івано-Франківську, - ВІДЕО

Вболівальники львівських "Карпат", які прибули на виїзну гру своїх улюбленців до Івано-Франківська, влаштували масове заворушення.

У рамках 1/16 фіналу Кубка України львівський клуб завітав до "Прикарпаття", яке виступає в Другій лізі України. По ходу зустрічі "Карпати" поступалися своєму менш іменитому супернику. Відтак, із гостьової трибуни неодноразово були чутні вибухи петард та іншої піротехніки. Також запалили фаєра прихильники "Прикарпаття", однак не настільки масово.

На 65-ій хвилині матчу гравці "Прикарпаття" забили другий гол, що викликало обурення у вболівальників "Карпат". Дехто із фанатів вибіг на поле та забрав м'яч. Подальшому заворушенню запобігли правоохоронці, які оточили фанатський сектор львів'ян.

Трансляцію гри здійснює телеканал ZIK, який належить президенту "Карпат" Петру Димінському. З невідомих причин, канал не показує, що відбувається на гостьовій трибуні стадіону в Івано-Франківську.

Водночас команда FootballHub, яка перебуває на стадіоні "Рух", розмістила у Facebook відео, яке засвідчує безлад на гостьовому секторі.

Арбітр зупинив гру. Гравці "Прикарпаття" пішли у підтрибунне приміщення, а львів'яни залишилися на полі. На 98-ій хвилині гра поновилася: суддя компенсував 25 хвилин. Матч завершився 2:1 на користь "Прикарпаття".

Нагадаємо, що після матчу "Карпати" - "Верес", який завершився з рахунком 6:1, фанати львів'ян обіцяли жорстку реакцію, якщо команда не виграє у "Прикарпаття".