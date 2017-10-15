Федерер переміг Надаля та завоював 94-й титул у кар'єрі
Матч тривав 1 годину і 13 хвилин, за які швейцарець зробив 10 ейсів і три брейк-поінти. Іспанець зміг відповісти лише чотирма подачами навиліт і не зміг заробити жодного брейк-поінта, інформує Xsport.
Відзначимо, що Федерер вже в четвертий раз в сезоні обігрує Надаля. До цього тенісисти зустрічалися в фіналах Australian Open, Майамі і в 1/8 в Індіан-Уеллсі. Іспанець зберігає перевагу в особистих зустрічах 23:15, хоча Рафа не може перемогти Роджера з січня 2014-го року.
Для швейцарця перемога в Шанхаї стала другою (2014 року) в кар'єрі. Всього на його рахунку 94 титулу на турнірах ATP. 6 з них він завоював в цьому році. Що стосується трофеїв на Masters, то їх у Федерера стало 27. Більше тільки у того ж Рафи і Новака Джоковича - по 30.
Нагадаємо, що швейцарець Роджер Федерер здобувши влітку перемогу над Маріном Чілічем з Хорватії, став рекордсменом за кількістю перемог на Вімблдонському турнірі.
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