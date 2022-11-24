ФІФА почала розслідування дискримінаційних вигуків уболівальників Мексики на ЧС-2022

Раніше організація заборонила носити капітанські пов'язки OneLove на підтримку ЛГБТ.

У середу ФІФА почала розслідування щодо потенційно дискримінаційних вигуків, які викрикували мексиканські вболівальники під час стартового матчу чемпіонату світу з Польщею (0:0), повідомляє ESPN.

Провадження було відкрито на підставі статті 13 Дисциплінарного кодексу ФІФА.

Зазначається, що раніше мексиканська федерація футболу підпадала під санкції ФІФА через викрики фанатів проти гомосексуалів.

З публікації ФІФА неможливо визначити, чи пов’язано чинне провадження з вигуками проти представників ЛГБТ+, однак As повідомляє, що так - фанати Мексики використовували гомофобні викрики на стадіоні.

Як повідомлялося, ФІФА заборонив командам вдягати капітанські пов'язки OneLove на підтримку ЛГБТ. Збірна Німеччини через це організувала акцію протесту перед матчем з Японією.