RSS
СПОРТ НОВИНИ

ФІФА почала розслідування дискримінаційних вигуків уболівальників Мексики на ЧС-2022

Раніше організація заборонила носити капітанські пов'язки OneLove на підтримку ЛГБТ.
ФІФА почала розслідування дискримінаційних вигуків уболівальників Мексики на ЧС-2022 Фото: Chicago Tribune
У середу ФІФА почала розслідування щодо потенційно дискримінаційних вигуків, які викрикували мексиканські вболівальники під час стартового матчу чемпіонату світу з Польщею (0:0), повідомляє ESPN.
 
Провадження було відкрито на підставі статті 13 Дисциплінарного кодексу ФІФА.
 
Зазначається, що раніше мексиканська федерація футболу підпадала під санкції ФІФА через викрики фанатів проти гомосексуалів.
 
З публікації ФІФА неможливо визначити, чи пов’язано чинне провадження з вигуками проти представників ЛГБТ+, однак As повідомляє, що так - фанати Мексики використовували гомофобні викрики на стадіоні.
 
Як повідомлялося, ФІФА заборонив командам вдягати капітанські пов'язки OneLove на підтримку ЛГБТ. Збірна Німеччини через це організувала акцію протесту перед матчем з Японією. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 11 2022 18:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Чемпіонат імені Саркозі. Тривожні очікування непередбачуваного мундіалю

Чемпіонат імені Саркозі. Тривожні очікування непередбачуваного мундіалю

Найуспішніший та скандальний нестримний форвад із топ-100. До 70-річчя Олега Блохіна

Найуспішніший та скандальний нестримний форвад із топ-100. До 70-річчя Олега Блохіна

"Чуєте, що Європа та Америка втомилися від України? Не вірте" – головний тренер Національної збірної України з бейсболу Олег Бойко

"Чуєте, що Європа та Америка втомилися від України? Не вірте" – головний тренер Національної збірної України з бейсболу Олег Бойко

Карім Бензема – найкращий та одіозний. Володарю "Золотого м

Карім Бензема – найкращий та одіозний. Володарю "Золотого м'яча" залишилося взяти лише одну вершину

God Save the King. Згадуємо сльози, овації та другі шанси найшляхетнішої легенди тенісу Роджера Федерера

God Save the King. Згадуємо сльози, овації та другі шанси найшляхетнішої легенди тенісу Роджера Федерера

Неперевершена Серена Вільямс: шлях найвеличнішої. Але найцікавіше для неї попереду

Неперевершена Серена Вільямс: шлях найвеличнішої. Але найцікавіше для неї попереду

Мудрик так і залишиться у "Шахтарі", адже більше 35 млн фунтів за нього не запропонують. Талант хавбека може так і не розкритися

Мудрик так і залишиться у "Шахтарі", адже більше 35 млн фунтів за нього не запропонують. Талант хавбека може так і не розкритися

Бій Усика з Тайсоном Фьюрі може стати шоу двадцятиріччя. Але впевненості, що він відбудеться, бракуватиме до стартового гонгу

Бій Усика з Тайсоном Фьюрі може стати шоу двадцятиріччя. Але впевненості, що він відбудеться, бракуватиме до стартового гонгу

Відомі імена всіх півфіналістів Вімболдона

Відомі імена всіх півфіналістів Вімболдона

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Стала відома подальша доля Роналду в "Ювентусі"

Стала відома подальша доля Роналду в "Ювентусі"

Тренер збірної Англії відмовився від частини зарплати

Тренер збірної Англії відмовився від частини зарплати

Льюїс розкритикував Кличка

Льюїс розкритикував Кличка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.