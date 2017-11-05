Фігуранта справи Шеремета Устименка звільнили з відомства у 2014 році, - СБУ

У Службі безпеки України заявили, що Ігор Устименко був звільнений зі своєї посади у відомстві 29 квітня 2014 року.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Повідомляємо, що Устименко Ігор Андрійович був звільнений з СБ України 29 квітня 2014 року.

Якби журналісти звернулись до нас із запитом про пана Устименка не після виходу програми в ефір, а до неї, можливо, не було б про що розповідати…", - написала вона на Facebook.

"Нагадуємо, що кримінальне провадження за фактом вбивства Павла Шеремета розслідується Національною поліцією, до слідчих якої ми і рекомендуємо звертатися за коментарями по суті справи", - додала Гітлянська.

Як відомо, 10 травня було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що "колишній чи теперішній співробітник СБУ" Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.