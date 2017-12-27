СПОРТ НОВИНИФінал Кубка України з футболу відбудеться 9-го травня на стадіоні "Дніпро-Арена".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінал Кубку України 2017/18 відбудеться у Дніпрі
Востаннє місто приймало фінальний матч в 2009 році
Фото: vidomosti-ua.com
Таке рішення ухвалив виконком Федерації футболу України в середу, 27 грудня, інформує прес-служба ФФУ.
За другий за значущістю трофей українського футболу поборються "Динамо", "Шахтар", "Маріуполь" і "Дніпро-1". Жеребкування півфіналів відбудеться на початку березня, а самі ігри пройдуть 18 квітня.
Нагадаємо, що в Дніпрі грали фінал Кубка України у 2009 році, тоді його виграла "Ворскла", сенсаційно обігравши "Шахтар" з рахунком 1:0. 2017 року Кубок України в Харкові виграв "Шахтар".
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27 12 2017 14:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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