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Фінал Кубку України 2017/18 відбудеться у Дніпрі

Востаннє місто приймало фінальний матч в 2009 році
Фінал Кубка України з футболу відбудеться 9-го травня на стадіоні "Дніпро-Арена".
Фінал Кубку України 2017/18 відбудеться у Дніпрі Фото: vidomosti-ua.com

Таке рішення ухвалив виконком Федерації футболу України в середу, 27 грудня, інформує прес-служба ФФУ.

За другий за значущістю трофей українського футболу поборються "Динамо", "Шахтар", "Маріуполь" і "Дніпро-1". Жеребкування півфіналів відбудеться на початку березня, а самі ігри пройдуть 18 квітня.

Нагадаємо, що в Дніпрі грали фінал Кубка України у 2009 році, тоді його виграла "Ворскла", сенсаційно обігравши "Шахтар" з рахунком 1:0. 2017 року Кубок України в Харкові виграв "Шахтар".

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27 12 2017 14:54
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