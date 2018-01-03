CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 28 лютого, на засіданні Кабміну був затверджений проект Угоди між урядами України та Фінляндії "Про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія виділить Україні 6 млн євро на підвищення кваліфікації вчителів
Вчителі потребують "нові інструменти для спілкування і навчання сучасних дітей"
Фото: profspilka.kiev.ua
"Передбачений Угодою проект буде мати орієнтовну вартість 6 мільйонів євро. Він розрахований на 4 роки", - інформує прес-служба Міністерства освіти і науки.
Ці кошти будуть направлені на підвищення кваліфікації вчителів України. Відзначається, що вчителі потребують "нові інструменти для спілкування і навчання сучасних дітей".
Після підписання документа міністром освіти він також повинен бути ратифікований Верховною Радою України.
Нагадаємо, що Фінляндія допоможе Україні реформувати середню освіту. Такої домовленості було досягнуто в ході робочого візиту міністра освіти і науки Лілії Гриневич до Фінляндії.
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