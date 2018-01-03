Фінляндія виділить Україні 6 млн євро на підвищення кваліфікації вчителів

Вчителі потребують "нові інструменти для спілкування і навчання сучасних дітей"

У середу, 28 лютого, на засіданні Кабміну був затверджений проект Угоди між урядами України та Фінляндії "Про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи".

"Передбачений Угодою проект буде мати орієнтовну вартість 6 мільйонів євро. Він розрахований на 4 роки", - інформує прес-служба Міністерства освіти і науки.

Ці кошти будуть направлені на підвищення кваліфікації вчителів України. Відзначається, що вчителі потребують "нові інструменти для спілкування і навчання сучасних дітей".

Після підписання документа міністром освіти він також повинен бути ратифікований Верховною Радою України.

Нагадаємо, що Фінляндія допоможе Україні реформувати середню освіту. Такої домовленості було досягнуто в ході робочого візиту міністра освіти і науки Лілії Гриневич до Фінляндії.