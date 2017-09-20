Ford призупинить роботу п'яти заводів через спад продажів

Припинення позначаться на випуску автомобілів марок Fiesta і Fusion, а також торкнеться легких комерційних автомобілів Transit

Американська автомобілебудівна компанія Ford Motor Co. тимчасово призупинить роботу п'яти заводів, 3 з яких знаходяться на території США, а 2 - в Мексиці, на тлі скорочення продажів автомобілів.

Про це йдеться в заяві компанії, передає Інтерфакс.

Очікується, що припинення позначаться на випуску автомобілів марок Fiesta і Fusion, попит на які знижується через те, що американці останнім часом віддають перевагу більш великі машини, переважно позашляховики.

рім того, скорочення виробництва торкнеться легких комерційних автомобілів Transit через відкликання близько 400 тис. цих автомобілів.

"Ми розраховуємо привести наше виробництво у відповідність із споживчим попитом", - йдеться в заяві компанії.

Також наголошується, що продажі легкових автомобілів в США в серпні скоротилися на 1,9% в річному вираженні, до 16,14 млн машин в перерахунку на річні темпи, що виявилося нижчим за прогнози ринку. Продажі Ford в серпні впали на 2,1%.

Нагадаємо, що українці у 2017 році ввезли понад 160 тисяч авто з іноземною реєстрацією.