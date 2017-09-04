Ford випустив концепт-кар для немовлят, – ФОТО

На заводі Ford виготовили поки лише один примірник

Компанія Ford створила концепт-кар для немовлят - без коліс, гальм, підвіски та трансмісії. Машина нікуди не їде, але маленькому пасажиру в "салоні" здається, що його везуть по дорозі.

Про це повідомляє "Популярная механика".

"Компанія Ford запропонувала концепт дитячого ліжечка, яке імітує повільну поїздку на автомобілі. Передбачається, що в моторизованій колисці Max Motor Dreams діти будуть швидко та міцно засинати", – йдеться в публікації.



Фото: popmech.ru

Жовті світлодіоди імітують м'яке вуличне освітлення, маленький динамік під денцем ліжечка відтворює неголосний шум двигуна, а маленькі електричні моторчики похитують ліжечко, створюючи враження руху.



Фото: popmech.ru

Купити таке ліжечко поки не можна: на заводі Ford виготовили лише один примірник, щоб зрозуміти, чи варто запускати в серійне виробництво.

Якщо інтерес до моделі буде великий, можливо, колиски Max Motor Dreams колись з'являться на ринку.

Нагадаємо, автовиробник Ford заявив, що для зручності своїх працівників обладнає зарядними станціями для електромобілів більше ніж 50 своїх представництв і заводів у США і Канаді. Перші чотири години зарядки будуть безкоштовними.

У суботу, 1 квітня, в порту Чорноморська розвантажився грецький паром Neptune Ithaki, що доправив 635 автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV для Національної поліції України.