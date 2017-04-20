НОВИНИФранція передала українській Держслужбі з надзвичайних ситуацій спеціальні гармати для розмінування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Франція передала українським рятувальникам гармати для розмінування, - посол
У рамках проекту глобальної підтримки Франції робіт з розмінування пройшли навчання 30 інструкторів ДСНС
Ізабель Дюмон. Фото: dnepr.info
Відповідну інформацію повідомила посол Франції Ізабель Дюмон у своєму мікроблозі Twitter.
"Щаслива передати від імені Франції Державній службі України з надзвичайних ситуацій три гармати для розмінування", - написала вона.
Фото: twitter.com/isabelledumont
За словами Дюмон, ця гуманітарна допомога є частиною проекту глобальної підтримки Франції робіт з розмінування.
У рамках цього проекту пройшли навчання 30 інструкторів ДСНС.
Відзначимо, що посол Франції в Україні Ізабель Дюмон заявила, що переговори в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) будуть збережені після президентських виборів у Франції.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 04 2017 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles