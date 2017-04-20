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Франція передала українським рятувальникам гармати для розмінування, - посол

У рамках проекту глобальної підтримки Франції робіт з розмінування пройшли навчання 30 інструкторів ДСНС
Франція передала українській Держслужбі з надзвичайних ситуацій спеціальні гармати для розмінування.
Франція передала українським рятувальникам гармати для розмінування, - посол Ізабель Дюмон. Фото: dnepr.info

Відповідну інформацію повідомила посол Франції Ізабель Дюмон у своєму мікроблозі Twitter.

"Щаслива передати від імені Франції Державній службі України з надзвичайних ситуацій три гармати для розмінування", - написала вона.


Фото: twitter.com/isabelledumont

За словами Дюмон, ця гуманітарна допомога є частиною проекту глобальної підтримки Франції робіт з розмінування.

У рамках цього проекту пройшли навчання 30 інструкторів ДСНС.

Відзначимо, що посол Франції в Україні Ізабель Дюмон заявила, що переговори в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) будуть збережені після президентських виборів у Франції.

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20 04 2017 12:57
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