Франція передала українським рятувальникам гармати для розмінування, - посол

У рамках проекту глобальної підтримки Франції робіт з розмінування пройшли навчання 30 інструкторів ДСНС

Франція передала українській Держслужбі з надзвичайних ситуацій спеціальні гармати для розмінування.

Відповідну інформацію повідомила посол Франції Ізабель Дюмон у своєму мікроблозі Twitter.

"Щаслива передати від імені Франції Державній службі України з надзвичайних ситуацій три гармати для розмінування", - написала вона.



Фото: twitter.com/isabelledumont

За словами Дюмон, ця гуманітарна допомога є частиною проекту глобальної підтримки Франції робіт з розмінування.

У рамках цього проекту пройшли навчання 30 інструкторів ДСНС.

Відзначимо, що посол Франції в Україні Ізабель Дюмон заявила, що переговори в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) будуть збережені після президентських виборів у Франції.