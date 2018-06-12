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Франція вирішила не підвищувати податок на пальне протягом року

Адміністрація президента Еммануеля Макрона намагається подолати хвилю невдоволення так званих "жовтих жилетів"
Французький уряд вирішив не закладати у бюджет на наступний рік підвищення акцизів на пальне, плани щодо якого викликали в країні масові й насильницькі протести.
Франція вирішила не підвищувати податок на пальне протягом року Фото: reuters.com

Про це заявив прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп, повідомляє Reuters.

Адміністрація президента Еммануеля Макрона намагається подолати хвилю невдоволення так званих "жовтих жилетів" - учасників акцій проти зростання акцизів, які не мають намір припиняти протестів після того як уряд пішов на поступки.

"Уряд готовий до діалогу і він демонструє це, бо підвищення податку прибрали з проекту бюджету на наступний рік", - сказав Філіпп.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.

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06 12 2018 10:56
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