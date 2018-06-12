Франція вирішила не підвищувати податок на пальне протягом року
Про це заявив прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп, повідомляє Reuters.
Адміністрація президента Еммануеля Макрона намагається подолати хвилю невдоволення так званих "жовтих жилетів" - учасників акцій проти зростання акцизів, які не мають намір припиняти протестів після того як уряд пішов на поступки.
"Уряд готовий до діалогу і він демонструє це, бо підвищення податку прибрали з проекту бюджету на наступний рік", - сказав Філіпп.
Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.
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