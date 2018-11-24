Поліція Парижа використала водяну гармату проти демонстрантів, - ВІДЕО

23 листопада зранку протестувальники, вбрані у люмінесцентні жилети, почали блокувати дороги і вулиці по всій Франції, протестуючи проти підвищення цін на пальне у країні

Паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.

Зіткнення сталися на Єлисейських полях у французькій столиці після спроби протестувальників прорватися через поліцейський кордон, інформує AFP.

Нагадаємо, що у ніч на 24 листопада в департаменті Па-де-Кале на півночі Франції учасники протестного руху "жовтих жилетів" поранили сімох поліцейських. Учасники протестного руху перевернули й підпалили автомобіль правоохоронців.

На заході Франції заарештували озброєного гранатою чоловіка, який вимагав для демонстрантів зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє BBC.

Зловмисник, одягнений в люмінесцентний жилет, здався після кількагодинних переговорів у м. Анже. За словами місцевої поліції, 45-річний чоловік тримав у руках гранату, вимагаючи, щоб "жовтих жилетів прийняли в Єлисейському палаці", офіційній резиденції президента в Парижі.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що уряд країни має зайняти жорстку позицію щодо руху "жовтих жилетів" і їхніх вимог. Макрон заявив, що намагається змінити звички французів і відучити їх від викопного палива.

Впродовж минулих вихідних по всій Франції відбулися масові протести проти підвищення цін на пальне. За оцінками правоохоронців, 17 листопада у понад двох тисячах акцій на розв'язках, головних магістралях та вулицях міст взяли участь близько 290 тисяч осіб.

Протестувальники також заблокували доступ до сховищ з паливом.

Двоє людей загинули і 552 отримали травми різного ступеня тяжкості за чотири дні масштабних протестів "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо.