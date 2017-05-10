ФСБ встановила організаторів дзвінків про замінування в Росії

Це четверо громадян РФ, які перебувають зараз за кордоном

Директор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков заявив, що неправдиві дзвінки про мінування будівель надходили від чотирьох росіян з-за кордону

Про це повідомляє РИА Новости.

"Ми встановили, правда, не просто було це зробити - це російські громадяни. Однозначно можу сказати - це четверо осіб, які перебувають зараз за кордоном", - сказав Бортніков.

За словами голови ФСБ, у тих, що дзвонили, є помічники на території країни.

Бортніков пояснив, що підозрювані використовували IР-технологію, тому визначити їх місце дислокації складно.

Хвиля анонімних дзвінків з повідомленнями про закладені бомби почалася в Росії 11 вересня. За даними джерела РІА Новини в екстрених службах, за весь час були евакуйовані майже півмільйона людей в більш ніж 100 містах. Жодне з повідомлень не підтвердилось.

За даними джерела в правоохоронних органах, дзвінки ініціювали люди, пов'язані з "Ісламською державою".

У Росії заявили, що більш ніж 90% дзвінків про неправдиве замінування надходили з України.

Раніше в декількох російських містах евакуювали людей через повідомлення про замінування.