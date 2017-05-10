ФСБ встановила організаторів дзвінків про замінування в Росії
Про це повідомляє РИА Новости.
"Ми встановили, правда, не просто було це зробити - це російські громадяни. Однозначно можу сказати - це четверо осіб, які перебувають зараз за кордоном", - сказав Бортніков.
За словами голови ФСБ, у тих, що дзвонили, є помічники на території країни.
Бортніков пояснив, що підозрювані використовували IР-технологію, тому визначити їх місце дислокації складно.
Хвиля анонімних дзвінків з повідомленнями про закладені бомби почалася в Росії 11 вересня. За даними джерела РІА Новини в екстрених службах, за весь час були евакуйовані майже півмільйона людей в більш ніж 100 містах. Жодне з повідомлень не підтвердилось.
За даними джерела в правоохоронних органах, дзвінки ініціювали люди, пов'язані з "Ісламською державою".
У Росії заявили, що більш ніж 90% дзвінків про неправдиве замінування надходили з України.
Раніше в декількох російських містах евакуювали людей через повідомлення про замінування.
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