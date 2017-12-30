ФСБ затримала ймовірного організатора теракту в Петербурзі
Про це повідомляють у ФСБ РФ.
Зараз відбувається допит підозрюваного. Слідчі клопотатимуть про його арешт, повідомляють у Слідчому комітеті.
Ані ФСБ, ані СК поки не розголошують жодних подробиць про підозрюваного.
Нагадаємо, вибух у магазині "Перекресток" в Санкт-Петербурзі стався 27 грудня. У камері схову спрацювала бомба потужністю близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті, начинена вражаючими елементами.
За останніми даними, від вибуху постраждали 18 осіб, з них вісім знаходяться в лікарнях.
Після вибуху СК порушив справу про замах на вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом, проте на наступний день Володимир Путін назвав подію терактом. Після цього в СК заявили, що слідство відпрацьовує всі версії вибуху, зокрема й теракт.
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