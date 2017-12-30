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ФСБ затримала ймовірного організатора теракту в Петербурзі

Підозрюваного допитують
Співробітники російської Федеральної Служби Безпеки 30 грудня затримали ймовірного організатора і виконавця теракту в магазині Санкт-Петербургу.
ФСБ затримала ймовірного організатора теракту в Петербурзі Фото: скріншот

Про це повідомляють у ФСБ РФ.

Зараз відбувається допит підозрюваного. Слідчі клопотатимуть про його арешт, повідомляють у Слідчому комітеті.

Ані ФСБ, ані СК поки не розголошують жодних подробиць про підозрюваного.

Нагадаємо, вибух у магазині "Перекресток" в Санкт-Петербурзі стався 27 грудня. У камері схову спрацювала бомба потужністю близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті, начинена вражаючими елементами.

За останніми даними, від вибуху постраждали 18 осіб, з них вісім знаходяться в лікарнях.

Після вибуху СК порушив справу про замах на вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом, проте на наступний день Володимир Путін назвав подію терактом. Після цього в СК заявили, що слідство відпрацьовує всі версії вибуху, зокрема й теракт.

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30 12 2017 18:30
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