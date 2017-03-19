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Футболіста під час пробіжки з'їв крокодил

На момент смерті футболісту було 19 років
Футболіст з Мозамбіку Естевао Альберто Джино загинув від нападу крокодила.
Футболіста під час пробіжки з Фото: facebook.com/AtleticoMineiroTete

Про його загибель повідомляється на сторінці клубу "Атлетіко Мінейро", за який він грав.

Хижак атакував гравця, коли той біг по берегу річки Замбезі.

"Ми сумуємо за нашим гравцем, нашим братом, нашим другом, нашим сином і нашим центральним захисником Естевао Альберто Джино, якому було 19 років. Він мав багатообіцяюче майбутнє, але втратив своє життя, ставши жертвою крокодила на березі річки Замбезі", – йдеться в повідомленні на сторінці клубу у Facebook.

"Крокодил несподівано виповз з води і схопив Естевао за талію, після чого поповз назад у воду. Його друзі дуже злякалися, вони чули крики, але нічого не могли поробити. Крокодил був п'ятиметровий", – розповів менеджер команди Еді Карвальо виданню O Tempo.

Нагадаємо, у Південній Африці з ферми втекли 15 тисяч крокодилів.

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19 03 2017 23:10
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