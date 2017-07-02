НОВИНИГарвардський університет включив два фільми українського кінорежисера Сергія Параджанова в список обов'язкових для перегляду для претендентів на кандидатську ступінь в кінознавстві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гарвард включив фільми Параджанова у список обов'язкових до перегляду
До списку увійшли дві роботи: "Тіні забутих предків" і "Колір граната"
Тіні забутих предків. Кінокадр
Так, тим, хто хоче стати фахівцем у цій області, крім інших стрічок, необхідно побачити "Тіні забутих предків" про життя гуцула Івана (1964) і "Колір граната" з кіномініатюр про біографії вірменського ашуга 18-го століття Саят-Нови (1969), які зняв український режисер Сергій Параджанов. Про це повідомляє "РБК-Україна".
Як повідомляв iPress.ua, протягом 2016 року в українських кінотеатрах вийшли у прокат 30 українських кінопрем’єр.
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07 02 2017 12:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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