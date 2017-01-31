Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Газпром" придбав частину акцій латвійського газотранспортного оператора

Зарахування голосуючих акцій організації на особовий рахунок в реєстрі власників іменних цінних паперів сталося 2 січня 2017 року
Російський "Газпром" придбав 34,099% акцій в латвійському газотранспортному операторі Conexus Baltic Grid.
"Газпром" придбав частину акцій латвійського газотранспортного оператора Фото: gazeta.ru

"Частка в статутному капіталі організації до придбання - 0%; частка голосуючих акцій організації до придбання - 0%.... Частка в статутному капіталі організації після придбання - 34,09911%; частка голосуючих акцій організації після придбання - 34, 09911%", - повідомила російська компанія, інформує "Прайм".

Повідомляється також, що зарахування голосуючих акцій організації на особовий рахунок в реєстрі власників іменних цінних паперів або на рахунок депо акціонерного товариства в депозитарії сталося 2 січня 2017 року.

Нагадаємо, що шведський уряд заявив, що не перешкоджатиме намірам портового міста Карлсхамн здати Росії в оренду частину своєї гавані, що полегшить будівництво "Північного потоку -2".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2017 15:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat