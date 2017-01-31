"Газпром" придбав частину акцій латвійського газотранспортного оператора
"Частка в статутному капіталі організації до придбання - 0%; частка голосуючих акцій організації до придбання - 0%.... Частка в статутному капіталі організації після придбання - 34,09911%; частка голосуючих акцій організації після придбання - 34, 09911%", - повідомила російська компанія, інформує "Прайм".
Повідомляється також, що зарахування голосуючих акцій організації на особовий рахунок в реєстрі власників іменних цінних паперів або на рахунок депо акціонерного товариства в депозитарії сталося 2 січня 2017 року.
Нагадаємо, що шведський уряд заявив, що не перешкоджатиме намірам портового міста Карлсхамн здати Росії в оренду частину своєї гавані, що полегшить будівництво "Північного потоку -2".
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