"Газпром" придбав частину акцій латвійського газотранспортного оператора

Зарахування голосуючих акцій організації на особовий рахунок в реєстрі власників іменних цінних паперів сталося 2 січня 2017 року

Російський "Газпром" придбав 34,099% акцій в латвійському газотранспортному операторі Conexus Baltic Grid.

"Частка в статутному капіталі організації до придбання - 0%; частка голосуючих акцій організації до придбання - 0%.... Частка в статутному капіталі організації після придбання - 34,09911%; частка голосуючих акцій організації після придбання - 34, 09911%", - повідомила російська компанія, інформує "Прайм".

Повідомляється також, що зарахування голосуючих акцій організації на особовий рахунок в реєстрі власників іменних цінних паперів або на рахунок депо акціонерного товариства в депозитарії сталося 2 січня 2017 року.

Нагадаємо, що шведський уряд заявив, що не перешкоджатиме намірам портового міста Карлсхамн здати Росії в оренду частину своєї гавані, що полегшить будівництво "Північного потоку -2".