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"Газпром" вирішив оскаржити штраф АМКУ на 172 млрд грн

АМКУ негайно передасть у виконавчу службу рішення суду, що вступило в законну силу
ПАТ "Газпром" в касаційному порядку оскаржило рішення Київського апеляційного господарського суду про примусове стягнення з компанії штрафу в розмірі 85,9 мільярда гривень та пені аналогічного розміру.
"Газпром" вирішив оскаржити штраф АМКУ на 172 млрд грн Фото: gazeta.ru

"Було прийнято рішення апеляційної інстанції. "Газпром" оскаржив рішення в касації", - заявив голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв, інформує LIGA.net.

За словами голови АМКУ, його відомство негайно передасть у виконавчу службу рішення суду, що вступило в законну силу.

Нагадаємо, що Київський апеляційний господарський суд підтвердив стягнення з "Газпрому" 172 млрд грн штрафу та пені, накладених на нього рішенням Господарського суду за позовом Антимонопольного комітету України.

5 грудня Господарський суд Києва ухвалив рішення про примусове стягнення з російської компанії "Газпром" майже 172 млрд гривень.

Відзначимо, що в кінці грудня 2015 року Антимонопольний комітет України повідомив, що в 2009-2015 роках "Газпром", займаючи монопольне становище на ринку, постійно порушував умови транзитного контракту з НАК "Нафтогаз" і ігнорував будь-які звернення про зміну умов співпраці на економічно обгрунтовані і взаємовигідні. 22 січня 2016 року АМКУ наклав штраф в розмірі 86 млрд грн на "Газпром".

НАК "Нафтогаз України" 16 червня 2014 року подав позов в Стокгольмський арбітражний суд проти російської енергетичної компанії "Газпром".

"Газпром" 12 квітня подав позов до Господарського суду Києва з проханням визнати недійсним рішення АМКУ. 13 квітня суд повернув цей позов без розгляду, пославшись на неналежне оформлення позовної заяви, а саме - неподання доказів повноважень особи, яка підписала позов. Оскарження цього рішення в апеляційному суді також було безуспішним.

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