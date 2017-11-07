"Газпром" визнали одним з головних джерел парникових газів

Майже три чверті викидів (635 мільярдів тонн) прийшлось на 100 компаній, а 25 найбільших з них забезпечили приблизно 51% всіх викидів

За підрахунками британських вчених, більше половини світового обсягу парникових газів, викинутих в атмосферу за 28 років, припадає на 25 великих компаній. При цьому найбільшими виробникам виявилися Saudi Aramco і "Газпром".

За 28 років, що минули після того, як в 1988 році було визнано вплив парникових газів на клімат Землі, в атмосферу в результаті спалювання і переробки викопного палива було викинуто приблизно 833 мільярдів тонн вуглекислого газу, метану та інших газів (в CO2-еквіваленті), збільшення концентрації яких сприяє підвищенню температури, повідомляють експерти британської організації Carbon Disclosure Project (CDP).

За їх підрахунками, загальний обсяг таких викидів парникових газів в 1998-2015 роках перевищив обсяг їх викидів за попередні 237 років, тобто з моменту початку промислової революції (820 GtCO2e).

При цьому майже три чверті викидів (635 мільярдів тонн) прийшлось на 100 компаній, а 25 найбільших з них забезпечили приблизно 51% всіх викидів. Максимальний внесок в справу насичення атмосфери парниковими газами, за даними CDP, внесли китайські вугільники. Сукупний обсяг пов'язаного з ними викиду парникових газів (викиди безпосередньо під час роботи вугледобувних підприємств плюс викиди, пов'язані з використанням видобутого вугілля) оцінюється CDP за період 1988-2015 роки в 129 млрд тонн або 14,3% від загального обсягу викидів світової промисловості. Серед окремо взятих компаній найбільшим "виробником" парникових газів експерти CDP назвали саудівську нафтогазову компанію Saudi Aramco (40,561 млрд т або 4,5%). На одну позицію нижче неї виявився російський "Газпром" - 35,221 млрд т і 3,9%.

За окремо взятий 2015 рік загальний обсяг пов'язаних з "Газпромом" викидів парникових газів експерти CDP оцінили в 1,138 млрд т або 2,7% від загальносвітових, що забезпечило йому той же друге місце в "антирейтингу" після Saudi Aramco (1,951 млрд тонн).

У звіті CDP підкреслюється, що якщо тенденція в сфері видобутку викопного палива збережеться протягом наступних 28 років, то до кінця століття середня по світу температура може збільшитися на 4 градуси, що спричинить за собою вимирання ряду видів тварин і рослин і створить ризик глобальної нестачі продовольства.

Нагадаємо, першу трійку найбільших забруднювачів атмосферного повітря в Україні утворюють ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", Маріупольський металургійний комбінат та Бурштинська ТЕС.