"Газпром" зірвав технічні тристоронні переговори з Україною та ЄС

Український МЗС заявив, що готується не лише до тристоронніх переговорів на політичному рівні, а й до всіх можливих сценаріїв подальшого розвитку подій

Російський газовий монополіст "Газпром" зірвав технічні тристоронні консультації щодо транзиту газу між Україною, Росією і Євросоюзом. Ця зустріч мала передувати другому раунду головних консультацій, запланованих на 21 січня.

"Логіка проста - не звертати увагу ні на кого, будувати "Північний потік-2", не чекаючи остаточних дозволів, ігнорувати своїх же ж партнерів", - повідомила заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль у своєму Facebook.

За словами Зеркаль, слід "не давати "Газпрому" жодних винятків і поширювати на всі його проекти, особливо "Північний потік-2", усі норми ЄС, чого Україна вимагає вже давно".

"Дуже доречно, що питання відповідних змін до газової директиви ЄС обговорюються в Раді ЄС саме сьогодні", - зазначила дипломат.

"Тим часом ми провели змістовні розмови з Європейською комісію щодо всіх істотних питань реформи ринку газу, виконання Угоди про Асоціацію, у тому числі оновленого Додатку XXVII, подальшої долі тристоронніх консультацій тощо. Працюємо далі і готуємось не лише до тристоронніх консультацій на політичному рівні, але і до всіх можливих сценаріїв розвитку подій", - додала вона.

Раніше голова Нафтогазу Андрій Коболєв повідомив, що його компанія готова відмовитися від нового арбітражного позову проти Газпрому на загальну суму 11,6 мільярдів доларів задля збереження транзиту російського газу через Україну.

Нагадаємо, комерційний директор НАК "Нафтогаз" України Юрій Вітренко заявляв, що запуск російських газопроводів "Північний потік-2" (Nord Stream 2) і "Південний потік" можуть надати Україні істотні економічні збитки, адже росіяни можуть обійтися без українського транзиту, тобто обсяги транзиту можуть бути нульовими.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова продовжити контракт на транзит газу через Україну в разі "врегулювання" спору між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Водночас в самому "Нафтогазі" наголосили, що згадані Путіним два спори вже були врегульовані в Стокгольмському арбітражі. І проблема "лише" в тому, що "Газпром" не виконує рішення арбітражу - не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не платить нам $2,6 млрд компенсації, яку визначив арбітраж.