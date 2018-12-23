Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо прав людини в Криму

Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", внесену офіційним Києвом.

За прийняття документа проголосували 65 країн, проти - 27, а 70 утрималися.

У документі ООН висловлює глибоке занепокоєння повідомленнями про застосування російськими тюремниками тортур і "вибивання" свідчень у політично мотивованих справах щодо обвинувачених та інших політв’язнів, повідомляє "Укрінформ".

У резолюції ООН згадуються імена політв’язнів з Криму Олега Сенцова, Володимира Балуха й Еміра-Усейн Куку.

Резолюція закликає забезпечити права людини і базові свободи незаконно ув’язнених політв’язнів, як в окупованому Криму, так і на території РФ. Документ наголошує, що бранці Кремля повинні мати право на медичну допомогу, а лікарі та фахівці міжнародних організацій мають отримати до них доступ для перевірки стану їхнього здоров’я.

“Генеральна асамблея закликає дотримуватися, у відповідності до міжнародного права, прав українських в’язнів і заарештованих у Криму та Російській Федерації, аж до їхнього звільнення, особливо тих, які оголосили голодування. Закликає поважати Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями (Правила Нельсона Мандели)”, - йдеться у документі.

Резолюція також закликає надати, згідно Віденської Конвенції, доступ українським консулам і омбудсмену до всіх українських політв’язнів в окупованому Криму та РФ

Це вже третя ініційована Україною резолюція ООН про стан прав людини у Криму, ухвалена Генасамблеєю за останні два роки.

Нагадаємо, що ініційовану Україною резолюцію, співавторами якої стали 40 держав, Генасамблея ООН схвалила 17 грудня. Документ підтримали 66 країн, 19 були проти, зокрема, Росія, Білорусь, Вірменія та Сербія.

Широка підтримка української позиції стосовно Криму у Генеральній асамблеї ООН є чітким сигналом для Російської Федерації.