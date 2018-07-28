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Гендиректор Чорнобильської АЕС заявив про відставку

Генеральний директор ДСП ЧАЕС йде з посади
Генеральний директор Чорнобильської атомної електростанції Ігор Грамоткін заявив, що звільняється.
Гендиректор Чорнобильської АЕС заявив про відставку Фото: unian.ua

У заяві, опублікованій на сайті ЧАЕС, Грамоткін зазначив, що для завершення реалізованих на ЧАЕС проектів була потрібна злагоджена робота всіх залучених сторін, проте влада створила штучний конфлікт між керівництвом Міністерства екології та керівництвом електростанції.

"Спроби раціонального підходу у вирішенні ситуації, що склалася, привели до того, що конфлікт, який пов'язаний з фінансуванням підприємства і починався як виробничий, набув глибоко особистісного характеру. Це вилилося в те, що 20 липня на Асамблеї Донорів я був виключений зі складу української делегації. Вперше за 20 років директор Чорнобильської АЕС не був допущений до участі в цьому принципово важливому заході, не мав можливості взяти участь в обговоренні критичних питань, пов'язаних з реалізацією проектів, замовником яких виступає ЧАЕС", – підкреслив Ігор Грамоткін.

Він повідомив, що не має змоги забезпечити погашення заборгованості до пенсійного фонду, гарантувати виплату заробітної плати персоналу і покриття поточних витрат підприємства.

"Я не зумів знайти іншого способу, окрім власного звільнення. Боюся, це – єдине, що може привернути увагу до ситуації і хоча б частково вирішити проблему", – йдеться в заяві гендиректора ЧАЕС.

"Переконаний, що в ситуації, яка склалася, колектив ЧАЕС, як і Україна, буде зацікавлений у призначенні на посаду генерального директора ЧАЕС справжнього професіонала, який має досвід і знання нашого майданчика, а також відповідну кваліфікацію і розуміння процесів, які тут відбуваються. Впевнений, що в цьому випадку новий керівник підприємства зможе продовжити ефективний курс взаємодії і співпраці щодо спільної реалізації проектів, важливих для всієї світової спільноти", – резюмував Грамоткін.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони та посилення соціального захисту ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

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28 07 2018 20:26
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