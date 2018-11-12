Генерал СБУ розбереться, чому митрополита УПЦ МП не випустили з ОРДО

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць обіцяє з'ясувати причини анулювання пропуску через лінію розмежування на Донбасі митрополиту Донецькому і Маріупольскому Іларіону.

Так Куць відреагував на відповідне звернення священика.

"Глибоко занепокоєний ситуацією, що склалася. Маю намір звернутися до відповідних органів, щоб з’ясувати усі обставини та причини, які до неї призвели, і вирішити це питання", – заявляє очільник ВЦА.

Напередодні священик УПЦ МП митрополит Донецький і Маріупольский Іларіон написав лист-прохання голові Донецької військово-цивільної державної обласної адміністрації Олександру Куцю, щоб той допоміг йому з перетином лінії розмежування.

Іларіон зазначив, за 23 роки його архієрейського служіння в Донецькій області збудовано понад 500 типових храмів, він також є повним кавалером ордену "За заслуги перед Україною", почесним громадянином міст Донецька та Маріуполя.

9 грудня прикордонники заборонили митрополиту УПЦ МП Іларіону перетнути лінію розмежування на КПВВ "Новотроїцьке".

За його словами, він їхав з окупованого Донецька в монастир Волноваського району Донецької області для спільної молитви з архієреями УПЦ МП.

Він додав, що єдиною причиною заборони, яку йому озвучив співробітник СБУ, виявилося "особливе розпорядження з Києва".