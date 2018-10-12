Митрополит, якого не випустили з ОРДО, написав листа главі Донецької ОДА

"Анулювання мого електронного пропуску ставить під загрозу зриву можливість будь-яких моїх дій, як постійного члена священного синоду УПЦ (МП), що вимагає моєї особистої присутності"

Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон написав листа-прохання голові Донецької військово-цивільної державної обласної адміністрації Олександру Куцю, щоб той допоміг йому з перетином лінії розмежування.

"Анулювання мого електронного пропуску ставить під загрозу зриву можливість будь-яких моїх дій, як постійного члена священного синоду УПЦ (МП), що вимагає моєї особистої присутності", - написав митрополит, повідомляє прес-служба Донецької єпархії УПЦ МП.

"Звертаюся до Вас з проханням втрутитися в ситуацію, що склалася, звернутися до керівництва відповідних профільних установ України, від яких залежить відновлення можливості для мене продовжувати здійснення виконання обов’язків, покладених на мене УПУ (МП)", - додав Іларіон у зверненні.

За його словами, за 23 роки його архієрейського служіння в Донецькій області збудовано понад 500 типових храмів, він також є повним кавалером ордену "За заслуги перед Україною", почесним громадянином міст Донецька та Маріуполя.

Нагадаємо, що 9 грудня прикордонники заборонили митрополиту УПЦ МП Іларіону перетнути лінію розмежування на КПВВ "Новотроїцьке".

За його словами, він їхав з окупованого Донецька в монастир Волноваського району Донецької області для спільної молитви з архієреями УПЦ МП.

Він додав, що єдиною причиною заборони, яку йому озвучив співробітник СБУ, виявилося "особливе розпорядження з Києва".