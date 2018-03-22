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Генпрокуратура хоче просити суд заарештувати Савченко без альтернативи застави

Поки не відомо, коли відбудеться судове засідання
Генеральна прокуратура має намір просити суд обрати запобіжний захід для депутата Верховної Ради Надії Савченко у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.
Генпрокуратура хоче просити суд заарештувати Савченко без альтернативи застави Фото: radiosvoboda.org

"Тільки арешт. Стаття не передбачає альтернативи", - повідомив представник відомства, інформують "Українські новини".

При цьому, за його словами, поки не відомо, коли відбудеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу – в четвер або в інший день.

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко. Згодом нардепу повідомили про підозру та затримали.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook соратник по партії та прес-секретар нардепа Тетяна Проторченко, до Савченко після затримання не пускають адвоката.

 

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22 03 2018 15:18
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