Савченко затримали в кулуарах Ради, - ВІДЕО

Служба безпеки України затримала депутата Верховної Ради Надії Савченко в кулуарах парламенту.

"На підставі постанови Верховної Ради від 22 березня 2018 року про зняття з народного депутата недоторканності, згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу у порядку ст.208 КПК України затримую вас за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.109 КК, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.109 КК, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112 КК, ч.1 ст.14 ч.3 ст. 258 КК, а також ч.1 ст.258-3 КК ", - оголосив слідчий і вручив їй пам'ятку підозрюваного, інформує LB.ua.



Після цього він запропонував пройти в Управління СБУ в Києві.

Зараз Савченко у супроводі слідчих і журналістів іде пішки в бік ізолятора СБУ в Аскольдовому провулку.

Нагадаємо, в тексті подання на зняття депутатського імунітету з Савченко стверджується, що вона разом з Володимиром Рубаном, ватажками терористичної організації "ДНР" Олександром Захарченко та Олександром Тимофеєвим спланували здійснення в Україні низки терактів і замахів на представників влади з метою насильницького повалення конституційного ладу в Україні .

Савченко закидають змову з метою силового захоплення влади (ч.1 ст.109 КК), підготовку до силового захоплення влади (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. Ст.109 КК), підготовку замаху на життя президента України, народних депутатів, прем'єр-міністра, членів Кабміну і інших політиків (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 КК), підготовку до теракту (ч.1 ст.14, ч .3 ст.258 КК), сприяння терористичної організації "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ст.263 КК).

Раніше, Верховна Рада підтримала зняття депутатської недоторканності з Надії Савченко.

Нагадаємо, що Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним зняття з неї недоторканності, її затримання і обрання їй запобіжного заходу у вигляді арешту.

Додамо, що Генеральна прокуратура України опублікувала відео як Надія Савченко обговорює теракти в центрі Києва.