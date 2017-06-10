Генпрокуратура обмежила права силовиків під час обшуків підприємств

Тепер під час обшуків повинна бути відеофіксація і допуск адвокатів

Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав лист-орієнтуванні по недопущенню порушень прав суб'єктів господарювання.

Буде посилено контроль за роботою піднаглядних органів і підлеглих колективів і забезпечене неухильне дотримання вимог кримінального процесуального законодавства.

"З цією метою, відповідно до листа-орієнтуванням, генпрокурор України підлеглих додатково узгоджувати з керівниками правоохоронних органів порядок проведення слідчих і процесуальних дій, які можуть обмежити права і інтереси суб'єктів господарювання", - повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Зокрема, до узгодження клопотань на отримання дозволу суду на проведення обшуку прокурорам наказано погоджувати необхідність залучення спеціальних підрозділів до проведення обшуку з керівниками регіональних прокуратур.

При цьому, залучення спецпідрозділів для обшуків допускається в кримінальному провадженні по тяжких і особливо тяжких злочинів, а також і в разі фізичного опору проведенню слідчих дій. Про залучення спецпідрозділів керівники регіональних прокуратур в свою чергу повинні доповідати главі ГПУ або його заступникам.

Крім того, лист-орієнтування вимагає забезпечити відеофіксацію проведення обшуків, забезпечити безумовний доступ адвокатів до обшуків в разі їх залучення зацікавленими особами, а також в тому випадку, коли адвокат прибуває на місце проведення такої дії після її початку.

Також тепер силовикам доручено утриматися від вилучення комп'ютерної техніки, її частин, мобільних засобів зв'язку, крім випадків, коли їх надання (разом з інформацією, яка на них міститься) є необхідною умовою проведення експертного дослідження або є інформація, що техніка отримана в результаті кримінального злочину або є засобом або знаряддям його здійснення.

Нагадаємо, судами винесено 23 обвинувальні вироки співробітниками Служби безпеки України, які "заробляли" на бізнесі, ще 55 повідомлено про підозру.