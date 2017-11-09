Суди винесли 23 вироки працівникам СБУ, які "заробляли" на бізнесі

Судами винесено 23 обвинувальні вироки співробітниками Служби безпеки України, які "заробляли" на бізнесі, ще 55 повідомлено про підозру

Про це заявив голова спецслужби Василь Грицак під час підписання з бізнес-омбудсменом Альгірдасом Шеметою у Києві меморандуму про партнерство та співробітництво, повідомляє прес-центр СБУ.

"Ми рішуче очищуємо власні ряди від бажаючих "заробити" на бізнесі, відкрито 84 кримінальних провадження, судами різних інстанцій винесено 23 обвинувальні вироки, повідомлено про підозру 55 співробітникам служби, направлено до суду матеріали ще за 16 кримінальними провадженнями", - сказав Грицак.

В рамках меморандуму сторони домовилися встановити співпрацю через механізм постійних та прозорих контактів і обміну інформацією.

Нагадаємо, співробітники прокуратури й оперативники Національної поліції викрили на хабарі 60 тисяч гривень голову однієї з сільрад Горохівського району Волинської області.

За підсумками спецоперації в Дніпропетровській області правоохоронці затримали прокурора під час отримання $25 тисяч хабара.