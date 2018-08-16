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Генпрокуратура оскаржила закриття справи щодо Кернеса

Мера Харкова звинувачували у викраденні, тортурах і погрозі вбивством
Генеральна прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення Київського районного суду Полтави про закриття справи щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців.
Генпрокуратура оскаржила закриття справи щодо Кернеса Фото: facebook.com-gennadykernes

"16 серпня Генпрокуратура встановленим порядком подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення цього суду про закриття справи стосовно Кернеса", – повідомляє речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Кернеса та двох його охоронців обвинувачували у викраденні та катуванні двох активістів Євромайдану.

Нагадаємо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу стосовно харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців за тортури людей.

На початку липня суд переносив дебати, тому що жоден з 19 заявлених прокурорів не міг приїхати до суду.

Сім останніх засідань, на яких повинні були відбутися дебати, прокурори пропустили без поважних причин. Суд розцінив це як відмову від обвинувачення та постановив закрити справу, яку розглядали вже четвертий рік.

Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував, що прокурори не приходили до суду над Геннадієм Кернесом через хворобу.

Пізніше в Генпрокуратурі заявили, що відкриють провадження проти судді Андрія Антонова, який 10 серпня закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса.

Кернес і два його охоронці звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу.

Вони, за версією слідства, викрали і побили двох євромайданівців. При цьому, як заявляв голова МВС Арсен Аваков, Кернес особисто бив активістів.

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16 08 2018 18:19
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