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Генпрокуратура планує ліквідувати Департамент спецрозслідувань, - Найєм

Формальна ліквідація відбуватиметься шляхом поділу прокурорів і слідчих
Генеральний прокурор Юрій Луценко планує ліквідувати Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури.
Генпрокуратура планує ліквідувати Департамент спецрозслідувань, - Найєм Сергій Горбатюк. Фото: shitimech.com

"У нас погані новини. Генеральний прокурор готується підписати наказ фактично ліквідує Департамент спеціальних розслідувань ГПУ, який займається розслідуванням справ Майдану", - повідомив народний депутат Мустафа Найєм. 

За його словами, формальна ліквідація відбуватиметься шляхом поділу прокурорів і слідчих. Відділ процесуальних керівників департаменту приєднають до загального департаменту процесуальних керівників під керівництвом заступника генпрокурора Юрія Столярчука. Слідчих департаменту готують перевести до складу Головного слідчого управління. 

У коментарі Громадському, керівник департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк підтвердив, що чув від третіх осіб інформацію про те, що на нараді по реорганізації заступниця генпрокурора Анжела Стрижевська повідомила про плани ліквідації підрозділу, однак Горбатюк зазначив, що поки такого наказу не надходило. 

На думку Горбатюка, ліквідація департаменту пов'язана з бажанням взяти під контроль розслідування які розслідує департамент.

"Це і економічних багато справ, і випадок з тим самим Бубенчиком, тобто де вони (керівництво ГПУ - ред.) намагаються вплинути", — розповів прокурор.

Раніше керівник департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк заявляв, що у його підрозділу забирали провадження, які мали перспективу завершення.

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23 06 2018 11:40
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