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Генпрокуратура Росії розповіла про наступний допит Януковича

Російська сторона готова організувати ще один допит Януковича в присутності українських правоохоронців
Генеральна прокуратура України отримала відповідь від російських колег про деталі наступного допиту колишнього президента України Віктора Януковича.
Генпрокуратура Росії розповіла про наступний допит Януковича Фото: rbc.ua

"У зв'язку з перебуванням Януковича В. Ф. на території Росії Генеральна прокуратура Російської Федерації готова розглянути питання про організацію його допиту в присутності представників правоохоронних органів України", - цитує відповідь російської Генпрокуратури агентство Інтерфакс-Україна.

Також російська Генпрокуратура заявила, що в адміністрації президента РФ, ні в Раду Федерації Федеральних зборів РФ не надходило і не розглядалося ними заяв Януковича з проханням ввести війська в Україну.

При цьому 4 березня 2004 року президент РФ Володимир Путін заявив журналістам, що "у Росії є пряме звернення легітимного президента України Віктора Януковича про використання збройних сил для захисту життя, свободи і здоров'я громадян України", нагадав ІФ.

Як повідомляв iPress.uaадвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

15 лютого, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що судовий розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.

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09 03 2017 20:38
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