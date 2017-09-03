Генпрокуратура Росії розповіла про наступний допит Януковича

Російська сторона готова організувати ще один допит Януковича в присутності українських правоохоронців

Генеральна прокуратура України отримала відповідь від російських колег про деталі наступного допиту колишнього президента України Віктора Януковича.

"У зв'язку з перебуванням Януковича В. Ф. на території Росії Генеральна прокуратура Російської Федерації готова розглянути питання про організацію його допиту в присутності представників правоохоронних органів України", - цитує відповідь російської Генпрокуратури агентство Інтерфакс-Україна.

Також російська Генпрокуратура заявила, що в адміністрації президента РФ, ні в Раду Федерації Федеральних зборів РФ не надходило і не розглядалося ними заяв Януковича з проханням ввести війська в Україну.

При цьому 4 березня 2004 року президент РФ Володимир Путін заявив журналістам, що "у Росії є пряме звернення легітимного президента України Віктора Януковича про використання збройних сил для захисту життя, свободи і здоров'я громадян України", нагадав ІФ.

Як повідомляв iPress.ua, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

15 лютого, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що судовий розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.