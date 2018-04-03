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Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо адвокатів Януковича

До ГПУ звернувся народний депутат Мустафа Найєм
Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження на адвокатів Віктора Януковича.
Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо адвокатів Януковича Фото: vlada.io

Про це йдеться у відповіді ГПУ на звернення народного депутата Мустафи Найєма.

"Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності адвоката Громадської Спілки "Центр Безоплатної правової Допомоги" Івана Ангеліна з боку захисників колишнього президента України Віктора Януковича. Проведення досудового слідства доручено Головному управлінню Національної поліції України в місті Києві", – розповів нардеп.

Мустафа Найєм зазначив, що двоє адвокатів Віктора Януковича "намагалися позбавити єдиного джерела доходів сім'ю переселенців з Горлівки, тому що глава цієї сім'ї – адвокат центру безоплатної допомоги – порушив плани побіжного президента поскаржитися в ЄСПЛ".

"Після цієї публікації адковати Віктора Януковича не лише не заспокоїлися, а й посилили тиск, в тому числі, погрожуючи окремим адвокатам фізичною розправою і тиснучи на представників органів адвокатського самоврядування. Я намагаюся не втручатися у стосунки адвокатів і їх клієнтів, вважаю цю справу майже інтимною. Але в даному випадку мова йде вже про бандитизм, який виходить за рамки правової допомоги. У зв'язку з чим звернувся до Генпрокуратури із заявою про злочин, і сьогодні отримав відповідь, яка, сподіваюся, зупинить цей абсурд", – прокоментував своє звернення до ГПУ Найєм.


Фото: facebook.com/Mustafanayyem

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04 03 2018 22:20
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