Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо адвокатів Януковича

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження на адвокатів Віктора Януковича.

Про це йдеться у відповіді ГПУ на звернення народного депутата Мустафи Найєма.

"Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності адвоката Громадської Спілки "Центр Безоплатної правової Допомоги" Івана Ангеліна з боку захисників колишнього президента України Віктора Януковича. Проведення досудового слідства доручено Головному управлінню Національної поліції України в місті Києві", – розповів нардеп.

Мустафа Найєм зазначив, що двоє адвокатів Віктора Януковича "намагалися позбавити єдиного джерела доходів сім'ю переселенців з Горлівки, тому що глава цієї сім'ї – адвокат центру безоплатної допомоги – порушив плани побіжного президента поскаржитися в ЄСПЛ".

"Після цієї публікації адковати Віктора Януковича не лише не заспокоїлися, а й посилили тиск, в тому числі, погрожуючи окремим адвокатам фізичною розправою і тиснучи на представників органів адвокатського самоврядування. Я намагаюся не втручатися у стосунки адвокатів і їх клієнтів, вважаю цю справу майже інтимною. Але в даному випадку мова йде вже про бандитизм, який виходить за рамки правової допомоги. У зв'язку з чим звернувся до Генпрокуратури із заявою про злочин, і сьогодні отримав відповідь, яка, сподіваюся, зупинить цей абсурд", – прокоментував своє звернення до ГПУ Найєм.



Фото: facebook.com/Mustafanayyem