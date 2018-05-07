Геращенко назвала ще 13 росіян, яких Україна може обміняти на своїх політв'язнів

Йдеться про в'язнів із російським або подвійним громадянством зі списку Москалькової

Серед тих, кого хотіла відвідати в Україні російський омбудсмен Тетяна Москалькова, 13 мають російське або подвійне громадянство. Про це заявила народний депутат України Ірина Геращенко.

"У списку громадян, яких хотіла відвідати пані Москалькова, ще були такі особи: Вишинський, Галич, Джимієв, Житка, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осмінін, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаєв і Юревич, які зізналися в російському або подвійному громадянстві. По суті, зізналися в роботі на країну-агресора", - повідомила Геращенко, інформує УНН.

Цих в'язнів Україна готова передати РФ в обмін на звільнення політв'язнів-українців.

"Сьогодні я відправлю офіційний лист на представника РФ у Тристоронній контактній групі Гризлова з посиланням на лист Москалькової, що ми готові розглядати цих громадян як таких, кого можемо передати для звільнення українців", - резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, що раніше Москалькова заявила, що українського омбудсмена Людмилу Денісову не пускають до громадянина України Олега Сенцова через те, що він має громадянство РФ.

Федеральна служба виконання покарань Росії визнає, що політв'язень Олег Сенцов є громадянином України. Громадянство засудженого за сфабрикованим звинуваченням режисера зазначено в довідці, яку управління ФСВП у Ямало-Ненецькому окрузі видало консульству України в Єкатеринбурзі в січні цього року.

Раніше, Ірина Геращенко озвучувала прізвища 23 інших громадян Росії, засуджених в Україні за шпигунство, за підготовку терактів або за участь у бойових діях на сході України.

Учора також стало відомо, що районний суд Черкас засудив бойовика "ЛНР", громадянина Росії до максимально короткого терміну ув'язнення, через що чоловік вийде на волю вже найближчого місяця.