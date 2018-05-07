Геращенко назвала ще 13 росіян, яких Україна може обміняти на своїх політв'язнів
"У списку громадян, яких хотіла відвідати пані Москалькова, ще були такі особи: Вишинський, Галич, Джимієв, Житка, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осмінін, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаєв і Юревич, які зізналися в російському або подвійному громадянстві. По суті, зізналися в роботі на країну-агресора", - повідомила Геращенко, інформує УНН.
Цих в'язнів Україна готова передати РФ в обмін на звільнення політв'язнів-українців.
"Сьогодні я відправлю офіційний лист на представника РФ у Тристоронній контактній групі Гризлова з посиланням на лист Москалькової, що ми готові розглядати цих громадян як таких, кого можемо передати для звільнення українців", - резюмувала Геращенко.
Нагадаємо, що раніше Москалькова заявила, що українського омбудсмена Людмилу Денісову не пускають до громадянина України Олега Сенцова через те, що він має громадянство РФ.
Федеральна служба виконання покарань Росії визнає, що політв'язень Олег Сенцов є громадянином України. Громадянство засудженого за сфабрикованим звинуваченням режисера зазначено в довідці, яку управління ФСВП у Ямало-Ненецькому окрузі видало консульству України в Єкатеринбурзі в січні цього року.
Раніше, Ірина Геращенко озвучувала прізвища 23 інших громадян Росії, засуджених в Україні за шпигунство, за підготовку терактів або за участь у бойових діях на сході України.
Учора також стало відомо, що районний суд Черкас засудив бойовика "ЛНР", громадянина Росії до максимально короткого терміну ув'язнення, через що чоловік вийде на волю вже найближчого місяця.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов