Глава Міноборони заробив 645 тис грн минулого року
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь оборонного відомства на запит агентства.
Згідно з відповіддю, із загальної суми зарплати оклад склав 192 тис. грн; оклад за військове звання - 1 тис 920 грн; надбавка за інтенсивність праці - 192 тис. грн; премія - 40 тис. грн; надбавка за вислугу років - 96 тис. грн.
Надбавка за роботу в умовах режимних обмежень склала 38,4 тис. грн; надбавка державним експертам з питань таємниць - 38,4 тис. грн; відпускні - 46 560 грн.
Нагадаємо, заробітна плата секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олександра Турчинова за грудень становила 52,2 тис. гривень, при цьому зарплата його заступників була більшою - від 75,3 тис. до 122,6 тис. гривень.
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