Глава Міноборони заробив 645 тис грн минулого року

Заробітна плата міністра оборони України Степана Полторака склала 645 тис 280 грн в 2017 році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь оборонного відомства на запит агентства.

Згідно з відповіддю, із загальної суми зарплати оклад склав 192 тис. грн; оклад за військове звання - 1 тис 920 грн; надбавка за інтенсивність праці - 192 тис. грн; премія - 40 тис. грн; надбавка за вислугу років - 96 тис. грн.

Надбавка за роботу в умовах режимних обмежень склала 38,4 тис. грн; надбавка державним експертам з питань таємниць - 38,4 тис. грн; відпускні - 46 560 грн.

Нагадаємо, заробітна плата секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олександра Турчинова за грудень становила 52,2 тис. гривень, при цьому зарплата його заступників була більшою - від 75,3 тис. до 122,6 тис. гривень.