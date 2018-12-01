Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Глава Міноборони заробив 645 тис грн минулого року

Із загальної суми зарплати оклад склав 192 тис. грн
Заробітна плата міністра оборони України Степана Полторака склала 645 тис 280 грн в 2017 році.
Глава Міноборони заробив 645 тис грн минулого року Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь оборонного відомства на запит агентства.

Згідно з відповіддю, із загальної суми зарплати оклад склав 192 тис. грн; оклад за військове звання - 1 тис 920 грн; надбавка за інтенсивність праці - 192 тис. грн; премія - 40 тис. грн; надбавка за вислугу років - 96 тис. грн.

Надбавка за роботу в умовах режимних обмежень склала 38,4 тис. грн; надбавка державним експертам з питань таємниць - 38,4 тис. грн; відпускні - 46 560 грн.

Нагадаємо, заробітна плата секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олександра Турчинова за грудень становила 52,2 тис. гривень, при цьому зарплата його заступників була більшою - від 75,3 тис. до 122,6 тис. гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 01 2018 18:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.