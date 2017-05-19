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Глава МЗС Канади Яценюку про агресію РФ: "З цим не можна змиритися. Ми стоїмо на боці України", - ВІДЕО

Арсеній Яценюк зустрівся з міністром закордонних справ Канади Христя Фріланд та міністром громадської безпеки Ральфом Гуддейлом
Під час робочого візиту лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка в Оттаву парламент Канади завершив процес ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Україною.
Глава МЗС Канади Яценюку про агресію РФ: "З цим не можна змиритися. Ми стоїмо на боці України", - ВІДЕО Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Арсеній Яценюк написав у своєму Facebook: "Парламент Канади завершив процес ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Україною. За таке рішення тільки що проголосував Сенат - верхня палата парламенту. Це історична подія".

"Я пам'ятаю, як ми вели і завершили переговори два роки тому. Радий бути свідком цього в Оттаві", - написав лідер "Народного фронту".

Також 18 травня, під час візиту до Оттави лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк зустрівся з міністром закордонних справ Канади Христя Фріланд та міністром громадської безпеки Ральфом Гуддейлом, повідомляє прес-служба НФ.

В рамках такого особливого формату бесіди йшлося про міжнародну підтримку України.

Під час зустрічі Арсеній Яценюк підкреслив, що високо цінує особистий внесок міністра закордонних справ, уряду і народу Канади в тому, "щоб Україна стала історією успіху".


Фото: nfront.org.ua

Оскільки з початку наступного року Канада буде головувати в Великій сімці, підкреслив він, важливим буде піднімати питання України на цей рівень.

Христя Фріланд підкреслила, що і Канада, і Велика сімка розуміють, що "вторгнення в Україну і анексія української території - це питання верховенства права": "Я була дуже задоволена чути про це на зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки від всіх міністрів".

"Це грубе порушення європейських кордонів. І Канада, і наші партнери з Великої сімки розуміють, що це дуже небезпечно для світу. З цим не можна змиритися. Канада підтримує основи міжнародного порядку, і ми стоїмо на боці України", - підкреслила міністр закордонних справ Канади .

Арсеній Яценюк також висловив подяку за участь Канади в програмі модернізації та тренувань українського війська. "Переконаний, що цей проект буде продовжений", - зазначив лідер "Народного фронту".

Під час робочого візиту до Оттави Арсеній Яценюк зустрівся з членами парламенту Канади, а також разом з мером Оттави і представниками української і кримськотатарської громади, взяв участь в церемонії підняття кримськотатарського прапора у мерії Оттави.

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