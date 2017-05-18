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Яценюк у Канаді: Крим - це екзистенційне питання територіальної цілісності України, - (відео)

Лідер НФ впевнений, що прийде час - і Крим повернеться
У четвер, 18 травня, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час візиту до Оттави взяв участь у церемонії підняття кримськотатарського прапора в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Яценюк у Канаді: Крим - це екзистенційне питання територіальної цілісності України, - (відео) Фото: nfront.org.ua

Стяг було піднято біля мерії столиці Канади за участі мера Оттави Джима Вотсона, представників української та кримськотатарської громади.

Арсеній Яценюк звернувся до присутніх кримськотатарською мовою: "Yaşasın Ukraina! Yaşasın Qırımtatar millet!i" - "Слава Україні! Слава Кримськотатарському народу!"

"Російська Федерація вчинила міжнародний злочин. Та прийде час, коли Крим повернеться", - підкреслив він. 


Фото: nfront.org.ua

Лідер "Народного фронту" зазначив, що "в певних столицях серед певних політиків тривають дискусії, що питання Криму - окреме, і повинне розглядатися окремо від питання відновлення територіальної цілісності України": "Я категорично опоную цьому. Крим - це не окреме питання. Крим - це екзистенційне питання територіальної цілісності України". 

Арсеній Яценюк підкреслив, що народ Канади та канадський уряд "стоять пліч-о-пліч з українським народом": "Дуже ціную Уряд Канади та її сильне лідерство в підтримці територіальної цілісності України та українського народу в боротьбі проти російської агресії".

Під час візиту до Канади Арсеній Яценюк зустрінеться з Міністром закордонних справ Христиною Фріланд та іншими високими представниками уряду та парламенту Канади.

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