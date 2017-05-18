Яценюк у Канаді: Крим - це екзистенційне питання територіальної цілісності України, - (відео)

Лідер НФ впевнений, що прийде час - і Крим повернеться

У четвер, 18 травня, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час візиту до Оттави взяв участь у церемонії підняття кримськотатарського прапора в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Стяг було піднято біля мерії столиці Канади за участі мера Оттави Джима Вотсона, представників української та кримськотатарської громади.

Арсеній Яценюк звернувся до присутніх кримськотатарською мовою: "Yaşasın Ukraina! Yaşasın Qırımtatar millet!i" - "Слава Україні! Слава Кримськотатарському народу!"

"Російська Федерація вчинила міжнародний злочин. Та прийде час, коли Крим повернеться", - підкреслив він.



Фото: nfront.org.ua

Лідер "Народного фронту" зазначив, що "в певних столицях серед певних політиків тривають дискусії, що питання Криму - окреме, і повинне розглядатися окремо від питання відновлення територіальної цілісності України": "Я категорично опоную цьому. Крим - це не окреме питання. Крим - це екзистенційне питання територіальної цілісності України".

Арсеній Яценюк підкреслив, що народ Канади та канадський уряд "стоять пліч-о-пліч з українським народом": "Дуже ціную Уряд Канади та її сильне лідерство в підтримці територіальної цілісності України та українського народу в боротьбі проти російської агресії".

Під час візиту до Канади Арсеній Яценюк зустрінеться з Міністром закордонних справ Христиною Фріланд та іншими високими представниками уряду та парламенту Канади.