Яценюк у Канаді: Крим - це екзистенційне питання територіальної цілісності України, - (відео)
Стяг було піднято біля мерії столиці Канади за участі мера Оттави Джима Вотсона, представників української та кримськотатарської громади.
Арсеній Яценюк звернувся до присутніх кримськотатарською мовою: "Yaşasın Ukraina! Yaşasın Qırımtatar millet!i" - "Слава Україні! Слава Кримськотатарському народу!"
"Російська Федерація вчинила міжнародний злочин. Та прийде час, коли Крим повернеться", - підкреслив він.
Фото: nfront.org.ua
Лідер "Народного фронту" зазначив, що "в певних столицях серед певних політиків тривають дискусії, що питання Криму - окреме, і повинне розглядатися окремо від питання відновлення територіальної цілісності України": "Я категорично опоную цьому. Крим - це не окреме питання. Крим - це екзистенційне питання територіальної цілісності України".
Арсеній Яценюк підкреслив, що народ Канади та канадський уряд "стоять пліч-о-пліч з українським народом": "Дуже ціную Уряд Канади та її сильне лідерство в підтримці територіальної цілісності України та українського народу в боротьбі проти російської агресії".
Під час візиту до Канади Арсеній Яценюк зустрінеться з Міністром закордонних справ Христиною Фріланд та іншими високими представниками уряду та парламенту Канади.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану