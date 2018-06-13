Глава МЗС Німеччини назвав політику Трампа "егоїстичною" і закликав ЄС діяти згуртовано

"Загальна відповідь на гасло "Америка в першу чергу" має звучати так: "Європа об'єднана!"

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав політику президента США Дональда Трампа "America First" (Америка в першу чергу) "егоїстичною" і закликав представників країн Євросоюзу дати на це колективну відповідь.

"Ізоляційна політика Трампа створила в світі величезний вакуум. Хто буде його наповнювати? Авторитарні влади? Взагалі ніхто? Або прапор Європи стане новим прапором вільного світу, як це одного разу було з зірками та смугами США?", - заявив Хайко Маас у своєму виступі, присвяченому розвитку Європи, інформує "Інтерфакс-Україна".

На його думку, відповідь на ці питання повинна з'явитися в Німеччині.

"У ці дні немає жодної газетної статті, жодної заяви політика, де не було б сказано про те, що це Європа повинна врятувати вільну торгівлю, захист клімату і багатосторонній світової порядок", - заявив Маас, зазначивши, що повністю поділяє таку точку зору.

Маас також підкреслив, що зараз Євросоюз повинен діяти згуртовано.

"Сьогодні наша загальна відповідь на гасло "Америка в першу чергу" повинна звучати так: "Європа об'єднана!", - заявив він.

Німецький міністр вважає, що політикам країн ЄС потрібно "більше мужності", щоб узяти ситуацію під свій контроль і разом боротися з націоналізмом, популізмом та іншими загрозами сучасності.

Нагадаємо, що в комюніке за підсумками саміту G7 у Канаді лідери країн "Великої сімки" заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Лідери країн G7 також висловили готовність у разі потреби "ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії".