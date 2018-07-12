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Глава МЗС Німеччини пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море

Це стане темою обговорення під час зустрічі між представниками України та РФ за посередництва Німеччини і Франції, яка має відбутися 11 грудня у Берліні
Через загострення українсько-російської кризи довкола Азовського моря та Керченської протоки глава МЗС Німеччини Гайко Маас пропонує поширити дію моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Азовське море.
Глава МЗС Німеччини пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море Фото: CLEMENS BILAN / EPA / ТАСС

"Раніше про проведення зустрічі в такому форматі домовились канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін під час саміту G20 у Буенос-Айресі.

Але пізніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конфлікт Москви і Києва щодо Керченської протоки не може бути темою нормандського формату", -  заявив у четвер, 6 грудня, на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Мілані, інформує DW з посиланням на dpa.

Зазначається, що перед цим Маас зустрівся з главами МЗС України Павлом Клімкіним та РФ Сергієм Лавровим, щоб обговорити пропозицію переговорів.

"Я гадаю, що з українського боку вона була розцінена як раціональна. З російського ж боку, навпаки, дуже й дуже скептично", - підкреслив політик.

У МЗС України після зустрічі Мааса з Клімкіним повідомили, що сторони також домовилися продовжити діалог у рамках робочого візиту Клімкіна до ФРН наступного тижня.

"Україна розраховує на подальше лідерство Німеччини в формуванні сильної і всеосяжної відповіді ЄС на войовничу риторику Кремля і агресивні дії, які загрожують безпеці євроатлантичного простору", - повідомляє МЗС України.

Наразі дія моніторингової місії ОБСЄ поширюється на сухопутну територію України і має на меті, зокрема, спостереження за реалізацією Мінських домовленостей.

Після захоплення українських моряків в районі Керченської протоки Україна закликала моніторингову місію ОБСЄ розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій.

Нагадаємо, що НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.

 
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07 12 2018 08:21
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