Глава МЗС Німеччини пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море
"Раніше про проведення зустрічі в такому форматі домовились канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін під час саміту G20 у Буенос-Айресі.
Але пізніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конфлікт Москви і Києва щодо Керченської протоки не може бути темою нормандського формату", - заявив у четвер, 6 грудня, на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Мілані, інформує DW з посиланням на dpa.
Зазначається, що перед цим Маас зустрівся з главами МЗС України Павлом Клімкіним та РФ Сергієм Лавровим, щоб обговорити пропозицію переговорів.
"Я гадаю, що з українського боку вона була розцінена як раціональна. З російського ж боку, навпаки, дуже й дуже скептично", - підкреслив політик.
У МЗС України після зустрічі Мааса з Клімкіним повідомили, що сторони також домовилися продовжити діалог у рамках робочого візиту Клімкіна до ФРН наступного тижня.
"Україна розраховує на подальше лідерство Німеччини в формуванні сильної і всеосяжної відповіді ЄС на войовничу риторику Кремля і агресивні дії, які загрожують безпеці євроатлантичного простору", - повідомляє МЗС України.
Наразі дія моніторингової місії ОБСЄ поширюється на сухопутну територію України і має на меті, зокрема, спостереження за реалізацією Мінських домовленостей.
Після захоплення українських моряків в районі Керченської протоки Україна закликала моніторингову місію ОБСЄ розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій.
Нагадаємо, що НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата