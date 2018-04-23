Глава МЗС Німеччини виступив проти повернення до G8 з Росією

Повернення до G8 з участю Росії можливе тільки у випадку, якщо буде усунута причина її виключення, заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

"Повернення Росії можливе тільки у випадку, якщо буде усунута причина її виключення. В цьому питанні нічого не змінилося, на даний момент це не є темою для дискусії", - зазначив Мас під час саміту міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" у Торонто в неділю, 22 квітня, повідомляє DW. Виконання умов для повернення до G8 лежить виключно на самій Росії, додав Маас.

Глава МЗС Німеччини закликав Росію до конструктивної співпраці у вирішенні сирійського конфлікту. "Німеччина хоче вибудувати діалог з Росією, оскільки цей конфлікт не вирішити без її участі. Однак Росія повинна зробити конструктивні пропозиції", - зазначив Маас.

Раніше кілька опозиційних німецьких політиків висловилися за запрошення Володимира Путіна на саміт G7, який пройде у Канаді в червні, в якості гостя у форматі G7+1.

До "Великої сімки" входять США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія і Японія. Ці країни вийшли з формату G8 з Росією після анексії Криму у 2014 році.

Раніше, віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель висловив сподівання на те, що Росія знову стане частиною клубу провідних країн світу і "велика сімка" повернеться до формату G8.