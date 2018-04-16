Глава САП Холодницький пішов у відпустку

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пішов у відпустку.

"Назар Іванович Холодницький був у мене ... Він прийняв рішення піти на певний час у відпустку, при цьому гарантуючи, що напише свої пояснення, або дасть їх усно, тобто буде співпрацювати з Кваліфікаційною дисциплінарною комісією прокурорів", - сказав генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами генпрокурора, в даний час САП керує зараз перший заступник Холодницького Максим Грищук.

"Але тут є одна дуже специфічна ситуація: справа в тому, що пан Холодницький об'єднує в собі дві іпостасі. Він керівник САП, і в цій іпостасі його може заміщати його перший заступник Грищук, але він [Холодницький] ще й заступник генпрокурора, і в цій іпостасі жоден з його підлеглих бути не може... Виконувати обов'язки заступника генпрокурора може лише інший заступник з розподілу обов'язків, але закон про Антикорупційне бюро та САП категорично заміщає будь-кому з моїх колег втручатися, а тим більше давати вказівки НАБУ", - пояснив він.

Разом з тим, генпрокурор додав, що певну частину функцій Холодницька тимчасово може виконувати генеральний прокурор.

"Це дуже маленькі функції, наприклад, підписи за підозрами щодо окремої категорії підозрюваних", - розповів Луценко.

Він пояснив, що буде підписувати зміни в складі групи прокурорів на час відпустки Холодницького.

"Але є маса функцій, які при відсутності керівника САП не можу виконувати навіть я, відповідно до закону - мені це імперативно заборонено - і тому ситуація досить складна для аналізу. Але давайте дочекаємося рішення КДКП", - сказав генпрокурор.

Луценко також висловив думку, що необхідно на законодавчому рівні вирішити питання передачі функцій керівника САП на час його відсутності, які не можна ні на кого покласти.

Крім того, Луценко заявив, що в записах, зроблених в кабінеті Холодницького, немає підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності, однак вбачається дисциплінарне порушення.

"І аналізували [плівки] як керівник НАБУ пан Ситник, так і я як керівник Генпрокуратури ... І він, і я прийшли до висновку, що вони явно свідчать про дисциплінарне порушення, і відразу скажу, що ніяких хабарів, які вимагав, або отримав Холодницький, там не зафіксовано. І тому ніякого кримінального переслідування на цей момент я не вбачаю", - сказав Луценко.

Нагадаємо, що в дисциплінарній скарзі на Холодницького йому інкримінують зловживання службовим становищем; тиск на посадових осіб для прийняття потрібного йому рішення, зокрема і на суд, щоб він не розглядав клопотання детективів НАБУ; підбурювання свідка до дачі неправдивих показань і попередження про обшуки тих, у кого вони повинні були відбутися. Все це антикорупційному прокурору закидають за результатами прослуховування в його кабінеті, яке вели впродовж лютого - початку березня.