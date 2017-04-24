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Главою Наглядової ради "Нафтогазу України" став Пол Уорвік

Уорвік був обраний головою наглядової ради на позачерговому засіданні органу 21 квітня
Наглядову раду НАК "Нафтогаз України" очолив колишній заступника глави Наглядової ради "Нафтогазу" Пол Уорвік.
Главою Наглядової ради "Нафтогазу України" став Пол Уорвік Фото: news.nikcity.com

Уорвік був обраний головою наглядової ради на позачерговому засіданні органу 21 квітня.

Раніше Уорвік обіймав посаду заступника глави Наглядової ради "Нафтогазу", є незалежним членом ради.

До складу ради також входять колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин (за квотою Адміністрації Президента), а також незалежні члени Маркус Річардс і Чарльз Проктор.

Нагадаємо, 13 квітня Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" схвалила відставку голови Наглядової ради Юлії Ковалів.

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24 04 2017 17:36
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