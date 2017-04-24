БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаглядову раду НАК "Нафтогаз України" очолив колишній заступника глави Наглядової ради "Нафтогазу" Пол Уорвік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Главою Наглядової ради "Нафтогазу України" став Пол Уорвік
Уорвік був обраний головою наглядової ради на позачерговому засіданні органу 21 квітня
Фото: news.nikcity.com
Уорвік був обраний головою наглядової ради на позачерговому засіданні органу 21 квітня.
Раніше Уорвік обіймав посаду заступника глави Наглядової ради "Нафтогазу", є незалежним членом ради.
До складу ради також входять колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин (за квотою Адміністрації Президента), а також незалежні члени Маркус Річардс і Чарльз Проктор.
Нагадаємо, 13 квітня Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" схвалила відставку голови Наглядової ради Юлії Ковалів.
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