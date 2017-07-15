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Главу Львівського бронетанкового заводу арештували на два місяці

Йому дозволено внести заставу у розмірі 2 млн грн
Солом'янський райсуд Києва обрав директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту.
Главу Львівського бронетанкового заводу арештували на два місяці Фото: mi100.info

Разом з тим, йому дозволено внести заставу у розмірі 2 млн грн, пише "Українська правда".

На сьогоднішньому судовому засіданні були присутні п'ятеро нардепів від БПП (Юрій Соловей, Микола Паламарчук, Ігор Алексєєв та Валерій Пацкан) та "Батьківщини" (Валерій Дубіль), які  просили взяти Тимківа на поруки. Однак, суд їм відмовив.

Нагадаємо, вчора Національне антикорупційне бюро затримало директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа і його заступника Олега Ткаченка.

Директора та його заступника підозрюють у корупційній махінації.

Суть корупційної схеми полягала в тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді були закуплені двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а іноді і неробочі, двигуни вже були колись продані - в 2008-2009 роках вони були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони.

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15 07 2017 13:48
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