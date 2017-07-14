ПОЛІТИКА НОВИНИНаціональне антикорупційне бюро затримало директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа і його заступника Олега Ткаченко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ затримало керівництво Львівського бронетанкового заводу
Це сталося в день, коли на Львівський БТЗ планував приїхати президент Петро Порошенко
Фото: kbtz.com.ua
Про це повідомила прес-секретар держпідприємства Ірина Микольців виданню Zaxid.net.
Причин затримання вона не знає.
Затриманих доставили до територіального управління Антикорупційного бюро України міста Львова.
ЛБТЗ займається капітальним ремонтом танків, танкових тягачів, інженерних машин. Тут також виробляють броньовики "Дозор-Б".
Це сталося в день, коли на Львівський БТЗ планував приїхати президент Петро Порошенко.
Нагадаємо, що Тимків був призначений у вересні 2015 року, після того, як його попередник був звільнений за зрив планів з виробництва військової техніки для АТО.
Як повідомляв iPress.ua, колишнього директора Львівського бронетанкового заводу підозрювали у привласненні 2 млн грн.
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