Глави оборонних відомств України та США обговорили передачу летальної зброї
"Ми розглянули всі питання, в тому числі питання, пов'язані з рішенням США передати Україні летальну зброю. Ми обговорили механізм, як це буде розвиватися, і є повне порозуміння в цьому. Рішення США було своєчасним і правильним, і передача зброї буде здійснена своєчасно і дуже продумано", - зазначив український міністр оборони, пише "Укрінформ".
Полторак назвав передачу американських озброєнь "великим сигналом для України і сигналом для Росії, що Україна не залишилася один на один з агресією з боку РФ".
Зокрема "Голос Америки" пише, що Меттіс і Полторак обговорили і виконання Мінських угод.
"Ми застосовуємо дипломатію в спробі домогтися, щоб Росія виконувала Мінські угоди. І ми будемо продовжувати ці зусилля через наш Державний департамент. Ми активно задіяні, і це той напрямок, яким ми вибираємо", - підкреслив міністр оборони США.
Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку незаконних збройних формувань, але не для ескалації конфлікту на сході України.
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