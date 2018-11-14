Голова Сенату Польщі: Замах на незалежність України - це замах на нашу безпеку
"Ми визнаємо непорушними незалежність і територіальну цілісність України, а будь-який замах на них - це замах на нашу власну безпеку", - сказав Станіслав Карчевський на міжпарламентській асамблеї Польщі, Литви та України у Вільнюсі у вівторок, повідомляє "Польське радіо".
Делегації порушили також питання гібридних загроз, боротьби з пропагандою та співробітництва у військовій та енергетичній сферах.
Наслідки від агресії Росії в Україні відчують також ті, хто має спільний кордон з Російською Федерацією, підкреслив спікер ВРУ Андрій Парубій.
"Ця агресія може мати багато форм. Це може бути гібридна, енергетична, економічна, інформаційна, а також гуманітарна агресія", - зазначив Андрій Парубій.
Також, Меркель і Макрон засуджують фейкові вибори на окупованому Донбасі. За словами Петра Порошенка, миротворці мають "примусити Росію виконувати взяті на себе зобов'язання", бо домовлятися з нею, на думку президента марно.
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