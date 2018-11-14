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Голова Сенату Польщі: Замах на незалежність України - це замах на нашу безпеку

Під час міжпарламентської асамблеї, що завершилася у вівторок, парламентарі Польщі, Литви та України обговорили питання безпеки, Східного партнерства та п’ятої річниці подій на київському Майдані
Спікер Сейму Польщі Станіслав Карчевський заявив, що замах на незалежність та територіальну цілісність України є замахом на безпеку Польщі.
Голова Сенату Польщі: Замах на незалежність України - це замах на нашу безпеку Фото: twitter.com/PolskiSenat

"Ми визнаємо непорушними незалежність і територіальну цілісність України, а будь-який замах на них - це замах на нашу власну безпеку", - сказав Станіслав Карчевський на міжпарламентській асамблеї Польщі, Литви та України у Вільнюсі у вівторок, повідомляє "Польське радіо".

Делегації порушили також питання гібридних загроз, боротьби з пропагандою та співробітництва у військовій та енергетичній сферах.

Наслідки від агресії Росії в Україні відчують також ті, хто має спільний кордон з Російською Федерацією, підкреслив спікер ВРУ Андрій Парубій.

"Ця агресія може мати багато форм. Це може бути гібридна, енергетична, економічна, інформаційна, а також гуманітарна агресія", - зазначив Андрій Парубій.

Також, Меркель і Макрон засуджують фейкові вибори на окупованому Донбасі. За словами Петра Порошенка, миротворці мають "примусити Росію виконувати взяті на себе зобов'язання", бо домовлятися з нею, на думку президента марно.

 
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