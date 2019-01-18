Голова Укргазвидобування піде у відставку через невиконання плану з видобутку, - ЗМІ
Зазначається, що під час прес-конференції голови Нафтогазу, який є власником 100% акцій Укргазвидобування, повідомили, що Прохоренка не звільнять "ні сьогодні, ні завтра".
Водночас, як повідомляють джерела Громадського, голова Укргазвидобування може оголосити про відставку за власним бажанням через те, що план з нарощення видобутку газу до 2020 року було фактично провалено.
Крім цього, під час засідання уряду 16 січня 2018 року, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман критикував керівництво Нафтогазу через те, що вони не впорались з плановими показниками із нарощення власного видобутку газу. Так, Гройсман пропонував прив’язати виплату премій керівникам Нафтогазу до виконання планових показників.
Про можливу відставку голови найбільшої в Україні компанії з видобутку газу почали говорити ще у жовтні 2018 року після низки антикорупційних розслідувань, пов'язаних із закупівлями Укргазвидобування.
Раніше повідомлялося, що за підсумками 2018 року Укргазвидобування встановила 25-річний рекорд за обсягами видобутку газу.
Укргазвидобування — найбільша газодобувна компанія в Україні, яка добуває близько 75% загального видобутку газу. 100% акцій компанії належить державному Нафтогазу.
Раніше повідомлялось, що у системі Prozorro виставили на продаж перші 10 ліцензій на користування газовими та нафтовими родовищами. Проведення аукціону очікується на початку березня 2019 року.
Раніше повідомлялось, що в уряді планують продавати права на користування родовищами газу та нафти через Prozorro.
Нагадаємо, з "Укргазвидобування" звільнили двох співробітників, яких 21 грудня затримали за підозрою у корупції.
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