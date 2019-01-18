Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Голова Укргазвидобування піде у відставку через невиконання плану з видобутку, - ЗМІ

Прохоренко може оголосити про відставку за власним бажанням
Очільник державної компанії Укргазвидобування Олег Прохоренко готується оголосити про свою відставку. Причиною стало те, що компанія не виконала поставлений план з обсягів видобутку газу.
Голова Укргазвидобування піде у відставку через невиконання плану з видобутку, - ЗМІ Олег Прохоренко. Фото: unian.net

Зазначається, що під час прес-конференції голови Нафтогазу, який є власником 100% акцій Укргазвидобування, повідомили, що Прохоренка не звільнять "ні сьогодні, ні завтра".

Водночас, як повідомляють джерела Громадського, голова Укргазвидобування може оголосити про відставку за власним бажанням через те, що план з нарощення видобутку газу до 2020 року було фактично провалено.

Крім цього, під час засідання уряду 16 січня 2018 року, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман критикував керівництво Нафтогазу через те, що вони не впорались з плановими показниками із нарощення власного видобутку газу. Так, Гройсман пропонував прив’язати виплату премій керівникам Нафтогазу до виконання планових показників.

Про можливу відставку голови найбільшої в Україні компанії з видобутку газу почали говорити ще у жовтні 2018 року після низки антикорупційних розслідувань, пов'язаних із закупівлями Укргазвидобування.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2018 року Укргазвидобування встановила 25-річний рекорд за обсягами видобутку газу.

Укргазвидобування — найбільша газодобувна компанія в Україні, яка добуває близько 75% загального видобутку газу. 100% акцій компанії належить державному Нафтогазу.

Раніше повідомлялось, що у системі Prozorro виставили на продаж перші 10 ліцензій на користування газовими та нафтовими родовищами. Проведення аукціону очікується на початку березня 2019 року.

Раніше повідомлялось, що в уряді планують продавати права на користування родовищами газу та нафти через Prozorro.

Нагадаємо, з "Укргазвидобування" звільнили двох співробітників, яких 21 грудня затримали за підозрою у корупції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2019 13:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.