З "Укргазвидобування" звільнили посадовців, яких підозрюють в корупції

В "Укргазвидобуванні" заявили, що активно співпрацюємо зі слідством

З "Укргазвидобування" звільнили двох співробітників, яких у четвер затримали за підозрою у корупції.

"Директора з підготовки та транспортування газу О. Гордієнка та начальника механіко-енергетичного департаменту В. Микитина було звільнено з "Укргазвидобування", - повідомляє прес-служба компанії.

"Ми активно співпрацюємо зі слідством та будемо вживати всіх законних заходів, аби ці особи понесли справедливе покарання в разі, якщо їхня провина буде доведена", - прокоментував голова правління УГВ Олег Прохоренко.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання двох співробітників "Укргазвидобування", яких підозрюють в отриманні хабара 16,84 млн гривень.