CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ "Укргазвидобування" звільнили двох співробітників, яких у четвер затримали за підозрою у корупції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З "Укргазвидобування" звільнили посадовців, яких підозрюють в корупції
В "Укргазвидобуванні" заявили, що активно співпрацюємо зі слідством
Фото: depcontrol.org
"Директора з підготовки та транспортування газу О. Гордієнка та начальника механіко-енергетичного департаменту В. Микитина було звільнено з "Укргазвидобування", - повідомляє прес-служба компанії.
"Ми активно співпрацюємо зі слідством та будемо вживати всіх законних заходів, аби ці особи понесли справедливе покарання в разі, якщо їхня провина буде доведена", - прокоментував голова правління УГВ Олег Прохоренко.
Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання двох співробітників "Укргазвидобування", яких підозрюють в отриманні хабара 16,84 млн гривень.
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21 12 2018 23:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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