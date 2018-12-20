CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання двох співробітників "Укргазвидобування", яких підозрюють в отриманні хабара 16,84 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двох працівників "Укргазвидобування" затримали на хабарі у 16,8 млн грн
Частину грошей під час затримання викинули у вікно
Фото: Юрій Луценко
"Сьогодні затримали двох посадових осіб "Укргазвидобування", які налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення. Під час отримання чергового траншу в 9 млн гривень зловмисників затримано. Спроба викинути у вікно купу грошей не вплине на перебіг слідства", - написав Луценко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, один із затриманих - начальник механіко-енергетичного департаменту Володимир Микитин, другий - директор з підготовки та транспортування газу Олександр Гордієнко.
Раніше, філія "Укргазпромгеофізика" ПАТ "Укргазвидобування" 23 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ "Гранд Мотор" легковий автомобіль за мільйон гривень.
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20 12 2018 14:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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